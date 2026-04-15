Saranno i cittadini a decidere dove posizionare le nuove fermate del bus

A Bologna, con l’introduzione delle nuove linee del tram, la rossa e la verde, il trasporto pubblico subirà una modifica significativa. La decisione sul posizionamento delle prossime fermate sarà presa dai cittadini, che potranno esprimersi attraverso una consultazione pubblica. La riorganizzazione prevede diverse modifiche alle linee esistenti e l’aggiunta di nuove fermate in specifiche aree della città.

Con l’arrivo delle linee rossa e verde del tram, Bologna si appresta a una generale riorganizzazione del trasporto pubblico locale (tpl). Proprio in questa ottica, il Comune di Bologna ha pensato a una serie di incontri di ascolto e partecipazione insieme ai cittadini, i quali potranno dire la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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