A Calitri si è svolto lo scrutinio delle elezioni comunali, con una sola lista in corsa. La lista, guidata da un candidato sindaco, ha superato il quorum di partecipazione. Con il risultato, il candidato è stato eletto nuovo sindaco del comune.

Effetto quorum a Calitri dove era presente una sola lista, quella guidata da Galgano. Superata la soglia per l’amministratore che è alla sua prima esperienza con la fascia tricolore. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SCRUTINIO LIVE/ Superato il quorum a Calitri, Galgano è il nuovo sindaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calitri ha il suo sindaco: Attilio Maria Galgano eletto grazie al quorumA Calitri, il sindaco è stato eletto con una sola lista in corsa, ma la vera sfida era raggiungere il quorum di partecipazione.

Leggi anche: Elezioni comunali a Sassano: quorum superato, Nicola Pellegrino è il nuovo sindaco

Si parla di: Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi gli scrutini I RISULTATI IN TEMPO REALE; Elezioni comunali seggi riaperti alle 7 Alle 15 lo spoglio e i risultati – La diretta.