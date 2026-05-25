Elezioni comunali a Sassano | quorum superato Nicola Pellegrino è il nuovo sindaco

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicola Pellegrino è il nuovo sindaco virtualmente eletto di Sassano. Candidato unico alla guida della lista civica "Noi per Sassano", Pellegrino ha superato già nella giornata di domenica il quorum strutturale del 40% dei votanti richiesto dalla legge per la validità dell'elezione in caso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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