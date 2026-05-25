Elezioni comunali a Sassano | quorum superato Nicola Pellegrino è il nuovo sindaco
Nicola Pellegrino è il nuovo sindaco virtualmente eletto di Sassano. Candidato unico alla guida della lista civica "Noi per Sassano", Pellegrino ha superato già nella giornata di domenica il quorum strutturale del 40% dei votanti richiesto dalla legge per la validità dell'elezione in caso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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ULTIM'ORA - A Sassano Nicola Pellegrino è stato confermato come sindaco, con l’unica lista presente in questa tornata di elezioni comunali. I dettagli su #occhionotizie #24maggio #politica #elezionicomunali #elezioni #sassano facebook
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