Calitri ha il suo sindaco | Attilio Maria Galgano eletto grazie al quorum

A Calitri, il sindaco è stato eletto con una sola lista in corsa, ma la vera sfida era raggiungere il quorum di partecipazione. La vittoria è stata confermata grazie al superamento della soglia minima di affluenza prevista dalla legge, senza bisogno di ulteriori scrutinamenti. La presenza alle urne ha garantito la validità delle elezioni, portando all’elezione del candidato con il sostegno di un’unica lista.

A Calitri non c'era da attendere lo spoglio. Con una sola lista in corsa, la vera sfida era la partecipazione: raggiungere la soglia minima di affluenza prevista dalla legge per rendere valida l'elezione. Gli elettori del Comune dell'Alta Irpinia hanno superato il quorum, e Attilio Maria Galgano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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