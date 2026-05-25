SCRUTINIO LIVE Guardia Lombardi ha il suo sindaco | eletto Siconolfi

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Guardia Lombardi è stato eletto sindaco con una sola lista e un solo candidato. Dopo aver raggiunto il quorum, è stato possibile assegnare il ruolo a Francescantonio Siconolfi, che torna a guidare il comune. La vittoria si è concretizzata senza competizione diretta, con la presenza di un unico candidato in corsa. La fase di scrutinio è avvenuta in tempo reale, confermando l’esito dell’elezione.

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Una sola lista, un solo candidato con l’attesa del quorum. Una volta che è stato raggiunto c’è stata la possibilità per Francescantonio Siconolfi che ritorna al timone del comune e cominciare nuovamente la sua avventura amministrativa. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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