Guardia Lombardi chiusura della campagna elettorale di Siconolfi

Da avellinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 19:30, il deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa chiuderà la campagna elettorale del candidato sindaco Francescantonio Siconolfi a Guardia Lombardi. L’evento si svolgerà nel corso di un comizio pubblico, con la presenza di sostenitori e rappresentanti politici locali. La partecipazione di Gubitosa segna l’ultimo appuntamento prima del voto, che si terrà nei prossimi giorni.

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Sarà il deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa a chiudere questa sera, alle 19:30, la campagna elettorale del candidato sindaco Francescantonio Siconolfi a Guardia Lombardi. A poche ore dal voto, l’appuntamento rappresenterà il momento conclusivo del percorso elettorale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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