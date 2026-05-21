Guardia Lombardi chiusura della campagna elettorale di Siconolfi

Questa sera alle 19:30, il deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa chiuderà la campagna elettorale del candidato sindaco Francescantonio Siconolfi a Guardia Lombardi. L’evento si svolgerà nel corso di un comizio pubblico, con la presenza di sostenitori e rappresentanti politici locali. La partecipazione di Gubitosa segna l’ultimo appuntamento prima del voto, che si terrà nei prossimi giorni.

Sarà il deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa a chiudere questa sera, alle 19:30, la campagna elettorale del candidato sindaco Francescantonio Siconolfi a Guardia Lombardi. A poche ore dal voto, l’appuntamento rappresenterà il momento conclusivo del percorso elettorale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Guardia Lombardi 2026: Siconolfi lancia la sfida con la sua lista? Cosa sapere Francescantonio Siconolfi presenta la lista Coerenza e responsabilità per le amministrative 2026 a Guardia Lombardi.

“Insieme per Guardia”, al via la campagna elettorale: Di Lonardo “Risanato il bilancio, adesso serve continuità”Tempo di lettura: 3 minutiSi è aperta con grande partecipazione e rinnovato entusiasmo la campagna elettorale della lista “Insieme per Guardia”, che...

serena lombardi (@serenalomb) / Posts and Replies x.com

Elezioni Comunali Guardia Lombardi 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaGuardia Lombardi è uno dei Comuni della provincia di Avellino al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Il primo giorno ... ilmattino.it

Commissariato il Comune di Guardia Lombardi: si dimettono i consiglieriArriva il commissariamento per il Comune di Guardia Lombardi. Si sono dimessi alcuni esponenti della maggioranza insieme ai consiglieri di opposizione. Questo ha determinato la fine anzitempo del ... ilmattino.it