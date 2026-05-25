Guardia Lombardi quorum raggiunto | Francescantonio Siconolfi è il nuovo sindaco
A Guardia Lombardi si è svolta un'elezione comunale con un solo candidato. La legge richiede che i votanti superino una soglia minima per rendere valida l’elezione. Questa soglia è stata raggiunta, consentendo così l’insediamento del nuovo sindaco. La persona eletta è Francescantonio Siconolfi. La votazione si è conclusa con il raggiungimento del quorum necessario.
A Guardia Lombardi si presentava un solo candidato. La legge elettorale stabilisce che in questi casi l'elezione sia valida solo se il numero dei votanti supera una soglia minima. Gli elettori del piccolo centro dell'Alta Irpinia hanno raggiunto quel limite, e Francescantonio Siconolfi è il nuovo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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