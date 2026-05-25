Guardia Lombardi quorum raggiunto | Francescantonio Siconolfi è il nuovo sindaco

Notizia in breve

A Guardia Lombardi si è svolta un'elezione comunale con un solo candidato. La legge richiede che i votanti superino una soglia minima per rendere valida l’elezione. Questa soglia è stata raggiunta, consentendo così l’insediamento del nuovo sindaco. La persona eletta è Francescantonio Siconolfi. La votazione si è conclusa con il raggiungimento del quorum necessario.