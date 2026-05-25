SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative nel Sannio i dati comune per comune

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si sono svolte le elezioni amministrative in dieci comuni del Sannio. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco o a confermare quello in carica. Lo scrutinio dei voti è iniziato e i risultati si aspettano nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale sui vincitori è ancora stata diffusa, ma le operazioni di voto si sono concluse senza incidenti.

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Giornata di voto nel Sannio. Sono dieci i comuni che in giornata avranno un nuovo (o forse confermato) sindaco. Di seguito il link comune per comune: SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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