Cala l’affluenza in Umbria | elezioni amministrative 2026 i dati Comune per Comune

L’affluenza alle elezioni amministrative del 2026 in Umbria è calata rispetto alle precedenti consultazioni. In sei Comuni della regione si è votato nelle province di Perugia e Terni, con quattro Comuni in provincia di Terni e due in provincia di Perugia. I dati ufficiali indicano una diminuzione della partecipazione degli elettori, senza specificare le percentuali. La consultazione si è svolta oggi, coinvolgendo cittadini di Valfabbrica, Scheggino, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove.

Perugia, 24 maggio 2026 – Umbria al voto. Qui si vota in sei Comuni della regione. Ovvero in due Comuni della Provincia di Perugia (Valfabbrica e Scheggino) e in quatto della provincia di Terni (Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove). Le elezioni amministrative 2026 in Umbria sono in programma oggi (dalle 7 alle 23) e domani lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) e non ci saranno ballottaggi, poiché vanno al voto amministrazioni con meno di 15mila abitanti. Affluenza ore 12 di domenica 24 maggio 2026 Questa l’affluenza delle ore 12 di domenica 24 maggio 2026. Tra parentesi l’affluenza della precedente tornata elettorale. Provincia di Perugia - Scheggino 16,14 (16,83) - Valfabbrica 15,34 (17,12) Provincia di Terni - Attigliano 20,25 (20,16) - Calvi dell’Umbria 14,42 (15,47) - Ferentillo 15,06 (14,03) - Giove 22,26 (19,57) 🔗 Leggi su Lanazione.it

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