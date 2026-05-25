scrutinio live elezioni amministrative nel salernitano i dati comune per comune

In 21 comuni del Salernitano si sono svolte le elezioni amministrative, coinvolgendo un totale di 286.000 abitanti. Le operazioni di voto si sono concluse e si attendono i risultati ufficiali. Le consultazioni hanno riguardato il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco in ciascun comune. La partecipazione degli elettori è stata registrata nelle diverse realtà locali.

Sono 21 i comuni nei quali si è votato nel Salernitano per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco per un totale di 286.798 che avevano diritto al voto. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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