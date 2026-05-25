scrutinio live elezioni amministrative nel napoletano i dati comune per comune

Notizia in breve

Nella giornata di oggi si sono svolte le elezioni amministrative in diversi comuni della provincia di Napoli. Sono stati aperti i seggi in località come Portici, Sorrento e Pompei, dove si sono registrate le operazioni di voto. I dati dello scrutinio sono in corso e vengono aggiornati in tempo reale, con i risultati comunali che saranno resi noti nelle prossime ore.