SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative nel napoletano i dati comune per comune
Nella giornata di oggi si sono svolte le elezioni amministrative in diversi comuni della provincia di Napoli. Sono stati aperti i seggi in località come Portici, Sorrento e Pompei, dove si sono registrate le operazioni di voto. I dati dello scrutinio sono in corso e vengono aggiornati in tempo reale, con i risultati comunali che saranno resi noti nelle prossime ore.
Giornata di voto in provincia di Napoli. Spicca la competizione elettorale nei comuni di Portici, Sorrento, Pompei, tra gli altri. Di seguito l’aggiornamento comune per comune: SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Lunedì 25 maggio dalle 15:00 segui in diretta lo Speciale Elezioni Amministrative 2026. Una lunga maratona live per seguire minuto dopo minuto lo scrutinio e tutti gli aggiornamenti dai comuni al voto del Messinese. In studio Carmelo Caspanello e facebook
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