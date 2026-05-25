scrutinio live elezioni amministrative in irpinia i dati comune per comune

Nella tornata elettorale in Irpinia sono coinvolti tredici comuni, tra cui il capoluogo di provincia. La corsa per la carica di sindaco nel capoluogo si svolge tra tre candidati e si prevede una sfida molto combattuta. I dati vengono aggiornati in tempo reale durante lo scrutinio.

Sono tredici i comuni coinvolti nella tornata amministrativa, compreso il capoluogo di provincia dove la lotta è a tre e si preannuncia serrata. Di seguito, il dato, comune per comune, della provincia irpina. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026

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