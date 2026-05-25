SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino tutti i dati in tempo reale

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante lo scrutinio delle elezioni amministrative ad Avellino, sono emersi tre candidati in testa per la conquista della fascia tricolore del capoluogo irpino. I risultati in tempo reale indicano una competizione tra Pizza, Festa e Nargi, con tutti e tre in corsa per ottenere la vittoria. I dati disponibili mostrano una distribuzione di voti ancora in fase di aggiornamento, senza ancora una chiara indicazione di chi abbia preso il vantaggio definitivo.

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E’ lotta a tre per la fascia tricolore del capoluogo irpino: Pizza, Festa e Nargi, tre per un solo obiettivo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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