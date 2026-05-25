Durante lo scrutinio delle elezioni amministrative ad Avellino, sono emersi tre candidati in testa per la conquista della fascia tricolore del capoluogo irpino. I risultati in tempo reale indicano una competizione tra Pizza, Festa e Nargi, con tutti e tre in corsa per ottenere la vittoria. I dati disponibili mostrano una distribuzione di voti ancora in fase di aggiornamento, senza ancora una chiara indicazione di chi abbia preso il vantaggio definitivo.

E’ lotta a tre per la fascia tricolore del capoluogo irpino: Pizza, Festa e Nargi, tre per un solo obiettivo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo reale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo realeA Salerno si svolge lo scrutinio in tempo reale delle elezioni amministrative con otto candidati in corsa per la fascia di sindaco.

Leggi anche: SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative ad Angri, quattro candidati a sindaco in campo

Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026: a Messina affluenza in crescita alle 23 ha votato il 46,46 per cento degli elettori; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; [DIRETTA] Conversano al voto, risultati e scrutinio in tempo reale; Elezioni amministrative 2026, lunedì 25 maggio risultati live e approfondimenti nello speciale di Radio Taormina Tv.

Pronti a seguire le elezioni con noi? Live dalle 14.00 ! attivate la campanella per non perdervi nulla! youtube.com/watch?v=F_ULLd… x.com

Elezioni Comunali Albano Laziale 2026, scrutinio in diretta: risultati e preferenze in tempo realeUltime notizie sulle elezioni comunali di Albano Laziale 2026. Segui in diretta lo scrutinio, i risultati dei candidati sindaci, le sezioni scrutinate e le preferenze dei consiglieri. castellinotizie.it

Elezioni Comunali Genzano 2026, scrutinio in diretta: risultati in tempo reale e preferenzeRisultati elezioni comunali Genzano di Roma 2026 in diretta. Segui lo scrutinio, le percentuali dei candidati sindaci, le sezioni scrutinate e le preferenze dei consiglieri ... castellinotizie.it