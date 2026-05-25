A Salerno si svolge lo scrutinio in tempo reale delle elezioni amministrative con otto candidati in corsa per la fascia di sindaco. Tra i concorrenti ci sono Vincenzo De Luca, Gherardo Maria Marenghi, Franco Massimo Lanocita, Armando Zambrano, Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Elisabetta Barone e Pio Antonio De Felice. I risultati delle votazioni sono aggiornati in diretta.

Tempo di lettura: < 1 minuto È sfida a otto per il rinnovo del consiglio comunale di Salerno, dove a contendersi la fascia tricolore sono Vincenzo De Luca, Gherardo Maria Marenghi, Franco Massimo Lanocita, Armando Zambrano, Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Elisabetta Barone, Pio Antonio De Felice. SCRUTINIO LIVE: (in aggiornamento) Vincenzo De Luca: Gherardo Maria Marenghi: Franco Massimo Lanocita: Armando Zambrano: Alessandro Turchi: Mimmo Ventura: Elisabetta Barone: Pio Antonio De Felice: L'articolo SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo reale proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo reale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative nel Sannio, i dati comune per comune

Leggi anche: Referendum: risultati AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Dati dello scrutinio

Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026: a Messina affluenza in crescita alle 23 ha votato il 46,46 per cento degli elettori; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; [DIRETTA] Conversano al voto, risultati e scrutinio in tempo reale; Elezioni amministrative 2026, lunedì 25 maggio risultati live e approfondimenti nello speciale di Radio Taormina Tv.

Pronti a seguire le elezioni con noi? Live dalle 14.00 ! attivate la campanella per non perdervi nulla! youtube.com/watch?v=F_ULLd… x.com

Elezioni Comunali Albano Laziale 2026, scrutinio in diretta: risultati e preferenze in tempo realeUltime notizie sulle elezioni comunali di Albano Laziale 2026. Segui in diretta lo scrutinio, i risultati dei candidati sindaci, le sezioni scrutinate e le preferenze dei consiglieri. castellinotizie.it

Elezioni Comunali Genzano 2026, scrutinio in diretta: risultati in tempo reale e preferenzeRisultati elezioni comunali Genzano di Roma 2026 in diretta. Segui lo scrutinio, le percentuali dei candidati sindaci, le sezioni scrutinate e le preferenze dei consiglieri ... castellinotizie.it