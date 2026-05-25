SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Calvi è sfida a tre per la fascia tricolore

A Calvi, le elezioni amministrative vedono in corsa tre candidati per la fascia di sindaco, tra cui il primo cittadino uscente e altri due sfidanti. Per il rinnovo del consiglio comunale, si registra invece una competizione a due. I tre candidati sono in campo per ottenere il voto degli elettori e guidare il comune nei prossimi anni. I risultati delle urne verranno comunicati al termine dello scrutinio.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Calvi, dove a contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Armando Rocco, Domenico Errico e Vincenzo Parziale. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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