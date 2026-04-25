Elezioni amministrative Sorrento sfida a tre per la fascia tricolore | tutti i candidati

Le elezioni amministrative a Sorrento sono previste per il 24 e 25 maggio 2026. Tre candidati si sfideranno per ottenere la fascia tricolore e guidare il comune nei prossimi anni. La campagna elettorale è in corso e i candidati hanno iniziato le rispettive presentazioni pubbliche. La data dell’elezione si avvicina e l’intera comunità si prepara a votare.

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un passaggio particolarmente significativo anche per Sorrento. Una competizione ampia, con più liste in campo a sostegno dei diversi candidati alla carica di sindaco. Gravi violazioni ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, denunciati. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative Sorrento, sfida a tre per la fascia tricolore: tutti i candidati Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... SPECIALE ELEZIONI TRENTOLA. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sorrento. Elezioni 2026: Corrado Fattorusso sfida Ferdinando Pinto; Elezioni a Sorrento, Fattorusso sfida Pinto per la fascia tricolore; Sorrento, la mossa del candidato Pinto contro il ‘Sistema’: Due ex magistrati nella mia giunta. Sono Aghina e Picardi; Sorrento, basta solo un punto per rimanere nel campionato. Sorrento. Elezioni 2026: Corrado Fattorusso sfida Ferdinando PintoCorrado Fattorusso scioglie le riserve e si candida a sindaco di Sorrento. Previsto un ticket con Ivan Gargiulo per la sfida delle urne del 24 e 25 maggio prossimi. In queste ore si stanno ci si prepa ... sorrentopress.it Elezioni Comunali Sorrento 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaSorrento è uno dei Comuni della provincia di Napoli al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Il ... ilmattino.it “In questi territori, i sindaci sono veri e propri punti di riferimento per i cittadini, presidio di socialità, coesione e identità”, così il Presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi ai candidati delle Elezioni amministrative 2026. - facebook.com facebook