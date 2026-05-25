SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Andretta è sfida a due

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni amministrative ad Andretta, lo scrutinio è ancora in corso e la competizione si riduce a due candidati, Michele Miele e Giuseppe Guglielmo. Al momento, i risultati ufficiali non sono stati ancora annunciati. La consultazione elettorale si sta concludendo con una sfida tra i due candidati principali. I dati parziali indicano una divisione delle preferenze tra i due, ma non sono stati comunicati risultati definitivi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto E’ lotta a due nel comune di Andretta: sfida tra Michele Miele e Giuseppe Guglielmo L'articolo SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Andretta, è sfida a due proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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