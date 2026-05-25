SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Andretta è sfida a due

Notizia in breve

Durante le elezioni amministrative ad Andretta, lo scrutinio è ancora in corso e la competizione si riduce a due candidati, Michele Miele e Giuseppe Guglielmo. Al momento, i risultati ufficiali non sono stati ancora annunciati. La consultazione elettorale si sta concludendo con una sfida tra i due candidati principali. I dati parziali indicano una divisione delle preferenze tra i due, ma non sono stati comunicati risultati definitivi.