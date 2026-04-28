Elezioni amministrative 2026 ad Andretta | due liste civiche pronte alla sfida elettorale

A pochi anni dalle prossime elezioni comunali del 2026, ad Andretta sono state presentate due liste civiche pronte a competere per amministrare il paese. Le due formazioni hanno già annunciato i loro candidati e si preparano per l’appuntamento elettorale, che si terrà nella provincia di Avellino. La sfida tra i due schieramenti rappresenta un momento importante per la vita politica locale.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, ad Andretta si delineano due schieramenti civici con le rispettive liste di candidati.I candidati di “Andretta è Viva”La prima lista, denominata “Andretta è Viva”, presenta come riferimento il nome di Michele Miele. Ne.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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