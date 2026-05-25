SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Telese Terme è sfida Caporaso-Bozzi

Alle elezioni amministrative di Telese Terme, si sfidano il sindaco uscente e un altro candidato per il rinnovo del consiglio comunale. La competizione si svolge con uno scrutinio in tempo reale, concentrato sulla gara tra i due principali candidati. La consultazione riguarda il raggiungimento della maggioranza per ottenere la fascia tricolore e il controllo dell’ente locale. I risultati vengono aggiornati man mano che vengono scrutinati i voti espressi dagli elettori.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Telese Terme, dove a contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Giovanni Caporaso e Francesco Bozzi. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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