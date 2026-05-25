SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Campoli MT è sfida Grasso-Caporaso

A Campoli del Monte Taburno si svolgono le elezioni amministrative con una sfida tra il sindaco uscente e un altro candidato. Il sindaco uscente, che ha già ricoperto la carica, si confronta con un rivale chiamato Luigi Caporaso. La competizione riguarda il rinnovo del consiglio comunale e la conquista della fascia tricolore. Le elezioni sono arrivate al momento del voto e i cittadini sono chiamati a scegliere tra i due candidati.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno, dove a contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Tommaso Nicola Grasso e Luigi Caporaso. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Campoli M.T., è sfida Grasso-Caporaso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Paduli, è sfida Vessichelli-BonavitaA Paduli, il voto si concentra tra il sindaco uscente e un avversario, con uno scontro tra Vessichelli e Bonavita.

Leggi anche: SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Castelpoto, è sfida Fusco-Marcarelli