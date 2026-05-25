SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Prata di Principato Ultra | in tre per una poltrona

A Prata di Principato Ultra si svolge lo scrutinio delle elezioni amministrative, con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. Sono in atto le operazioni di verifica dei voti, mentre i risultati vengono aggiornati in tempo reale. Nessun altro candidato è stato presentato. La proclamazione del vincitore è prevista al termine delle operazioni di scrutinio.

E’ lotta a tre per la poltrona di primo cittadino a Prata di Principato Ultra: Tenneriello, Petruzziello e Belisario. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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