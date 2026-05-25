SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Castelfranci è sfida a due

Durante le elezioni amministrative a Castelfranci, si è deciso che uno tra Tony Romano e Enrico Tecce sarà il nuovo sindaco. Lo scrutinio è in corso e al momento si è delineato un testa a testa tra i due candidati. I risultati definitivi sono ancora in fase di attesa. Entrambi i candidati sono in corsa per ottenere il mandato di guida del municipio. La comunicazione ufficiale sarà data al termine dello scrutinio.

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