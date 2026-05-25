SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Sant’Agata de Goti è sfida Piccoli – Valentino
A Sant’Agata de Goti si svolge lo scrutinio in tempo reale per le elezioni comunali. Due candidati sono in corsa per la carica di sindaco: Giovannina Piccolo e Carmine Valentino. Finora nessun altro candidato ha presentato liste o si è ritirato. I risultati saranno disponibili a breve, mentre si attende il dato definitivo sull’affluenza alle urne. La sfida si gioca tra i due contendenti che si contendono il rinnovo del consiglio comunale e la fascia tricolore.
E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Sant’Agata de Goti, dove a contendersi la fascia tricolore saranno Giovannina Piccolo e Carmine Valentino. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Lunedì 25 maggio a partire dalle ore 15 nella sala Maggiore del Palazzo Comunale i cittadini potranno seguire in diretta l’andamento dello scrutinio dei voti per le elezioni di sindaco e consiglieri comunali. Grazie al collegamento con l’ufficio elettorale, su u facebook
Amministrative, i candidati di Sant'Agata de' GotiAmministrative: si vota anche a Sant'Agata de' Goti nel beneventano. I programmi dei due candidati a sindaco Giovannina Piccoli e Carmine Valentino. rainews.it
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