SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Sant’Agata de Goti è sfida Piccoli – Valentino

Notizia in breve

A Sant’Agata de Goti si svolge lo scrutinio in tempo reale per le elezioni comunali. Due candidati sono in corsa per la carica di sindaco: Giovannina Piccolo e Carmine Valentino. Finora nessun altro candidato ha presentato liste o si è ritirato. I risultati saranno disponibili a breve, mentre si attende il dato definitivo sull’affluenza alle urne. La sfida si gioca tra i due contendenti che si contendono il rinnovo del consiglio comunale e la fascia tricolore.