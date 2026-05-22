Elezioni a Sant’Agata de’ Goti Carmine Valentino | È il momento della svolta

A Sant’Agata de’ Goti si sono concluse le campagne elettorali con un appello al voto da parte di Carmine Valentino, che ha parlato di un momento di svolta per la comunità. La lista “Radici e Futuro” ha invitato gli elettori a fare una scelta consapevole in vista delle prossime consultazioni. Le elezioni si avvicinano e i candidati hanno ribadito l’importanza di partecipare per decidere il futuro del paese.

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