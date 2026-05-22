Elezioni a Sant’Agata de’ Goti Carmine Valentino | È il momento della svolta
A Sant’Agata de’ Goti si sono concluse le campagne elettorali con un appello al voto da parte di Carmine Valentino, che ha parlato di un momento di svolta per la comunità. La lista “Radici e Futuro” ha invitato gli elettori a fare una scelta consapevole in vista delle prossime consultazioni. Le elezioni si avvicinano e i candidati hanno ribadito l’importanza di partecipare per decidere il futuro del paese.
“Radici e Futuro” chiude la campagna elettorale a Sant’Agata de’ Goti con un appello al voto: “È il momento di una scelta per il futuro della comunità”. “Tra poche ore Sant’Agata dè Goti sarà chiamata a scegliere il proprio futuro. Non sarà soltanto un voto amministrativo, ma una scelta importante che riguarda la vita di tutti noi: le famiglie, i giovani, il lavoro, i servizi essenziali, il commercio, il turismo, la vivibilità e la dignità della nostra comunità”. Con queste parole la lista civica “ Radici e Futuro ”, con candidato sindaco Carmine Valentino, lancia il proprio appello al voto in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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