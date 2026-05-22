A Sant’Agata de’ Goti, i cittadini si apprestano a partecipare alle elezioni amministrative nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Durante queste due giornate, si svolgeranno le operazioni di voto per scegliere il nuovo sindaco e i membri del Consiglio comunale. In vista di questa consultazione, sono stati diffusi appelli da parte di figure locali che invitano gli elettori ad esercitare il diritto di voto.

Tempo di lettura: 3 minuti Sant’Agata de’ Goti si prepara al voto. Domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. I seggi resteranno aperti domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Si chiude così una campagna elettorale intensa, caratterizzata da incontri pubblici, confronti sul territorio e appelli finali rivolti agli elettori dalle liste in campo. Nelle ultime ore prima del silenzio elettorale arrivano i messaggi conclusivi dei candidati e delle coalizioni. Da una parte la lista civica “Oggi e Domani”, guidata da Giovannina Piccoli, che ha scelto di puntare sui temi dell’ambiente, della tutela del territorio e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative Sant’Agata de’ Goti, l’appello al voto di Piccoli e Valentino

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