SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a San Nicola La Strada è sfida tutta rosa

Alle elezioni amministrative di San Nicola La Strada, due candidate si contendono il rinnovo del consiglio comunale e la fascia di sindaco. Sono Eligia Santucci, Maria Natale e Antonia Mazzarella. La sfida si svolge con una partecipazione femminile elevata, in un contesto di voto molto atteso. I risultati saranno definiti al termine dello scrutinio, che si svolge in tempo reale.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di San Nicola La Strada, dove a contendersi la fascia tricolore sono Eligia Santucci, Maria Natale e Antonia Mazzarella. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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