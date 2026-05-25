SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Paduli è sfida Vessichelli-Bonavita

Notizia in breve

A Paduli, il voto si concentra tra il sindaco uscente e un avversario, con uno scontro tra Vessichelli e Bonavita. Lo scrutinio delle schede è in corso, mentre i cittadini attendono i risultati definitivi. La sfida riguarda il rinnovo del consiglio comunale e la conquista della fascia tricolore. Le operazioni di voto si sono concluse e si stanno contando i voti per determinare il nuovo sindaco del paese.