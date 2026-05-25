SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Paduli è sfida Vessichelli-Bonavita
A Paduli, il voto si concentra tra il sindaco uscente e un avversario, con uno scontro tra Vessichelli e Bonavita. Lo scrutinio delle schede è in corso, mentre i cittadini attendono i risultati definitivi. La sfida riguarda il rinnovo del consiglio comunale e la conquista della fascia tricolore. Le operazioni di voto si sono concluse e si stanno contando i voti per determinare il nuovo sindaco del paese.
E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Paduli, dove a contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Mimmo Vessichelli e Daniele Bonavita. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Campoli M.T., è sfida Grasso-Caporaso Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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