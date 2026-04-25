Elezioni amministrative 2026 a Prata di Principato Ultra | tutti i candidati al consiglio comunale

Da avellinotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre liste e tutti i nomi: la sfida per la guida del comune irpinoPRATA DI PRINCIPATO ULTRAFrancesco Bruno PetruzzielloUniti per Prata Futura: la squadra e il candidato sindacoMario BrancaccioGaetano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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