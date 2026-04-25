Paduli due liste in campo Bonavita ci ripensa dopo il ritiro | ora sfida Vessichelli

A Paduli si preparano due liste in vista delle prossime elezioni comunali. La campagna elettorale si accende con il ritorno di Daniele Bonavita, che aveva annunciato il ritiro e ora ha deciso di ripresentarsi sfidando il sindaco uscente. La situazione politica locale si concentra su questo cambio di posizione, mentre il confronto principale si svilupperà tra Bonavita e Vessichelli, che guida l’attuale amministrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti A Paduli, alla fine, saranno due le liste in campo. Ma il dato politico che segna la vigilia non è tanto il duello con il sindaco uscente Domenico Vessichelli, quanto il clamoroso dietrofront di Daniele Bonavita. Fino a poche ore fa aveva annunciato il ritiro della candidatura a sindaco, motivandolo con “il venir meno delle condizioni politiche per proseguire”. Poi, nella notte, il ribaltone. Le carte cambiano. La candidatura ricompare. Lista depositata. Un passaggio che inevitabilmente lascia interrogativi. Perché quando si annuncia un passo indietro e il giorno dopo si torna in corsa, il tema non è solo politico ma di credibilità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paduli, due liste in campo. Bonavita ci ripensa dopo il ritiro: ora sfida Vessichelli Notizie correlate Amianto Paduli: Bonavita smonta accuse di VessichelliLa questione dell’amianto nell’ex stabilimento dei Laterizi di Paduli riemerge con forza nel dibattito pubblico, trasformandosi in un scontro verbale... Leggi anche: Bonavita torna in campo e riapre la sfida elettorale a Paduli