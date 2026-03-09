Amianto Paduli | Bonavita smonta accuse di Vessichelli

Nel centro di Paduli si assiste a un acceso confronto tra il candidato sindaco Daniele Bonavita e l’attuale primo cittadino Domenico Vessichelli riguardo alla presenza di amianto nell’ex stabilimento dei Laterizi. La discussione si concentra sulle accuse di Vessichelli e sulle risposte di Bonavita, che smonta le affermazioni del suo avversario. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulla situazione dell’area industriale.

La questione dell'amianto nell'ex stabilimento dei Laterizi di Paduli riemerge con forza nel dibattito pubblico, trasformandosi in un scontro verbale tra il candidato sindaco Daniele Bonavita e l'attuale primo cittadino Domenico Vessichelli. Mentre l'amministrazione comunale difende la propria gestione accusando l'opposizione di strumentalizzazione elettorale, il contendente ribatte che la salute pubblica non ammette compromessi né giochi politici. Al centro della disputa vi è l'esigenza dei residenti di ottenere risposte concrete sui tempi di bonifica e sulla rimozione definitiva del materiale pericoloso. Il conflitto si inserisce in un contesto di elezioni imminenti, dove ogni parola assume un peso specifico dovrà decidere al seggio.