SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Marcianise è sfida Velardi-Iodice

Notizia in breve

A Marcianise si svolgono le elezioni amministrative con una sfida tra il sindaco uscente e un’altra candidata. Le elezioni prevedono il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del nuovo primo cittadino. Lo scrutinio è in corso e i risultati saranno disponibili a breve. La competizione è tra il sindaco uscente e una candidata che si presenta per la prima volta. La vittoria determinerà chi guiderà il Comune nei prossimi anni.