SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Marcianise è sfida Velardi-Iodice
A Marcianise si svolgono le elezioni amministrative con una sfida tra il sindaco uscente e un’altra candidata. Le elezioni prevedono il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del nuovo primo cittadino. Lo scrutinio è in corso e i risultati saranno disponibili a breve. La competizione è tra il sindaco uscente e una candidata che si presenta per la prima volta. La vittoria determinerà chi guiderà il Comune nei prossimi anni.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Marcianise, dove a contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Antonello Velardi e Maria Luigia Iodice. SCRUTINIO LIVE: (in aggiornamento) MARCIANISE Maria Luigia Iodice Antonello Velardi 50,00% 50,00% L'articolo SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Marcianise, è sfida Velardi-Iodice proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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