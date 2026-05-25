SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Luogosano | è sfida per due

Durante le elezioni amministrative a Luogosano, si sono concluse le operazioni di scrutinio con due candidati in testa. La sfida si è concentrata tra un candidato e l’altro, senza altre forze in corsa. I risultati delle schede sono stati annunciati e le differenze tra i due contendenti sono risultate significative. I dati ufficiali indicano quale dei due ha ottenuto più consensi e si attende ora l’eventuale pronuncia finale.

E’ lotta a due nel comune di Luogosano: da una parte Di Gregorio e dall’altra Ferrante. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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