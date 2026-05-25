SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Guardia Sanframondi è sfida Di Lonardo – Ceniccola

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante lo scrutinio delle elezioni amministrative a Guardia Sanframondi, si sono contate circa il 60% delle schede. Il sindaco uscente Raffaele Di Lonardo e Giovanni Ceniccola sono in corsa per la fascia tricolore. Nessun altro candidato ha presentato liste o candidature ufficiali. I risultati parziali indicano un testa a testa tra i due sfidanti. La vittoria sarà decisa dall’esito finale dello scrutinio, ancora in corso.

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E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Guardia Sanframondi, dove a contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Raffaele Di Lonardo e Giovanni Ceniccla. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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