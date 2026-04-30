Amministrative Guardia Sanframondi lettera aperta a Di Lonardo e Ceniccola

In vista delle prossime elezioni amministrative, è stata inviata una lettera aperta ai candidati sindaco di Guardia Sanframondi. La comunicazione elenca cinque interventi da realizzare, specificando tempi e risorse necessari per ciascuno. Il testo si rivolge direttamente ai candidati, evidenziando le priorità e le aspettative della comunità locale. La missiva rappresenta un momento di confronto tra cittadini e candidati in vista delle elezioni.

“Cari amici, permettete a un wardiuòlo della diaspora di esprimervi tutta l’ammirazione per la decisione coraggiosa, e perfino temeraria, che avete preso: candidarvi alla guida del Comune di Guardia Sanframondi alle elezioni del 24 e 25 maggio prossimi. E permettetegli, anche, a quel wardiuòlo, di esprimere apprezzamento per la “visione” del nostro Paese che vi ispira e al tempo stesso vi turba: la preoccupazione per le forze vive che se ne vanno dai territori senza futuro, l’angoscia per le economie che non decollano e per i ragazzi che partono dopo aver conseguito un titolo di studio prestigioso, sono comprensibili e necessarie. Si capisce...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Amministrative Guardia Sanframondi, lettera aperta a Di Lonardo e Ceniccola Notizie correlate Amministrative a Guardia, Ceniccola punta su giovani e donne con un progetto nuovoAlle porte delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, in un quadro ancora in divenire, emerge la prima certezza: un movimento che vuole... Guardia Sanframondi, liste chiuse: sfida a due per le amministrative di maggioNell’ultima giornata utile per la presentazione delle liste, in vista delle prossime amministrative, attese per il 24 e 25 maggio, a Guardia...