SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Cava de’ Tirreni cinque candidati a sindaco in campo

Sono cinque i candidati in corsa per la fascia di sindaco durante le elezioni amministrative a Cava de’ Tirreni. Si svolge lo scrutinio delle schede, con i risultati ancora in fase di definizione. I candidati in lizza sono Giancarlo Accarino, Eugenio Canora, Raffaele Giordano, Armando Lamberti e Luigi Petrone. Le operazioni di voto si sono concluse e si attendono i dati ufficiali.

E’ sfida a 5 per il rinnovo del consiglio comunale a Cava de’ Tirreni dove a contendersi la fascia tricolore sono Giancarlo Accarino, Eugenio Canora, Raffaele Giordano, Armando Lamberti e Luigi Petrone. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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