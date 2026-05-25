SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Campagna tre candidati a sindaco in campo
A Campagna, tre candidati si contendono la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative. I candidati sono Adele Amoruso, Pierfrancesco D’Ambrosio e Livio Moscato. La competizione riguarda anche il rinnovo del consiglio comunale. Lo scrutinio delle schede è in corso e i risultati saranno disponibili a breve. La sfida si svolge con tre candidati in campo, senza ulteriori dettagli sui loro programmi o affluenza alle urne.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ sfida a 3 per il rinnovo del consiglio comunale a Campagna dove a contendersi la fascia tricolore sono Adele Amoruso, Pierfrancesco D’Ambrosio e Livio Moscato. SCRUTINIO LIVE: (in aggiornamento) Adele Amoruso: Pierfrancesco D’Ambrosio: Livio Moscato: L'articolo SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Campagna, tre candidati a sindaco in campo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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