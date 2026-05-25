scrutinio live elezioni amministrative a campagna tre candidati a sindaco in campo

Notizia in breve

A Campagna, tre candidati si contendono la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative. I candidati sono Adele Amoruso, Pierfrancesco D’Ambrosio e Livio Moscato. La competizione riguarda anche il rinnovo del consiglio comunale. Lo scrutinio delle schede è in corso e i risultati saranno disponibili a breve. La sfida si svolge con tre candidati in campo, senza ulteriori dettagli sui loro programmi o affluenza alle urne.