SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Castelpoto è sfida Fusco-Marcarelli

Alle elezioni amministrative di Castelpoto si vota tra il sindaco uscente Vito Fusco e Serena Marcarelli. La competizione riguarda il rinnovo del consiglio comunale e la carica di primo cittadino. Lo scrutinio dei voti si sta svolgendo in tempo reale. La sfida si svolge tra due candidati principali, senza altri nomi in corsa. Le operazioni di voto sono concluse e si sta procedendo alla conta delle schede.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Castelpoto, dove a contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Vito Fusco e Serena Marcarelli. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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