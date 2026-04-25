Elezioni amministrative Castelpoto due le liste in campo | tutti i candidati

Il 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative nel comune di Castelpoto, con due liste in campo e tutti i candidati già presentati. L’appuntamento rappresenta il momento di scelta per il rinnovo dell’amministrazione comunale, che coinvolge la popolazione locale. Le elezioni sono state ufficializzate e si svolgeranno secondo le modalità previste dal calendario elettorale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante per il rinnovo dell’amministrazione comunale a Castelpoto. Due le liste in campo, pronte a contendersi la guida del Comune. 1) RADICI E FUTURO – Serena Marcarelli sindaco Carmen Schipani, Cosimo Amaranto, Domenico Di Gioia, Leonardo Luisi, Pierpaolo Maio, Vito Maio, Costanzo Muccio, Arturo Russo, Fabio Simeone e Maria Palma. 2) AVANTI INSIEME – Vito Fusco sindaco Cosimina Caruso, Nicoletta Ciarmoli, Luigina Di Gioia, Antonella Marcarelli, Giuseppe Barbato, Antonio Della Pietra, Angelo Luisi, Gianluca Muccio, Anthony Elio Tedino, Giuseppe Tedino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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