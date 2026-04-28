Elezioni amministrative 2026 a Castelfranci | sfida tra due liste civiche

A Castelfranci, in vista delle elezioni comunali del 2026, due liste civiche si preparano a sfidarsi alle urne. La campagna elettorale si sta intensificando mentre i candidati presentano i loro programmi e si avvicina il momento delle votazioni. La competizione coinvolge direttamente le forze politiche locali, che si confrontano sui temi principali per il futuro del paese.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, a Castelfranci si confrontano due liste civiche.I candidati di “Insieme per Castelfranci”, la squadra di Enrico TecceLa prima, “Insieme per Castelfranci”, è riferita a Enrico Tecce e presenta i candidati Soccorso Pullo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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