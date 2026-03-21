Allarme epatite A l’Abc rassicura Nessun rischio per l’acqua dei rubinetti

Un allarme sanitario riguarda Napoli, dove il Comune ha vietato il consumo di frutti di mare crudi a causa di un’epidemia di epatite A. L’Autorità sanitaria ha comunque rassicurato che l’acqua del rubinetto resta sicura e non presenta rischi per la salute della popolazione. La situazione ha generato preoccupazioni tra i cittadini, ma non sono stati segnalati problemi legati all’acqua potabile.

Spaventa molto l’allerta sanitaria in corso a Napoli, con il Comune che ha vietato il consumo dei frutti di mare crudi a causa dello scoppio di un’epidemia di Epatite A. È scoppiata l’ansia, ma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola precisa che non ci sono rischi per quanto riguarda l’acqua della città “Nessuna preoccupazione desta invece l’acqua potabile, che pure era stata messa sotto la lente degli epidemiologi. « Le acque distribuite nella rete idrica cittadina – si legge in una nota dell’Abc, la società che gestisce le risorse idriche di Napoli – provengono nella loro totalità da fonti sotterranee naturalmente protette, una condizione che rende estremamente improbabile la presenza del virus dell’epatite A (Hav). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allarme epatite A, l’Abc rassicura “Nessun rischio per l’acqua dei rubinetti” Articoli correlati Epatite A a Napoli: l’acqua del rubinetto è sicura. Abc: Nessun rischio contaminazioneDi fronte al recente incremento di casi di epatite A registrato sul territorio cittadino, arriva la smentita categorica di ABC (Acqua Bene Comune):... Leggi anche: Acqua torbida dai rubinetti, scuole sotto la lente a Zolino. Ma Hera rassicura le famiglie Una selezione di notizie su Allarme epatite Temi più discussi: Allarme epatite A in Campania, i casi sono 133. Quali sono i sintomi e come si trasmette; Allarme epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: Barelle in pronto soccorso; Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare. Epatite A in Campania: 150 casi, divieto dei molluschi crudi e raccomandazioniAllarme locale per l'epatite A: ordinanza comunale su frutti di mare crudi, sorveglianza sulla filiera e invito alla vaccinazione ... notizie.it Allarme epatite a Napoli: 60 persone ricoverate all’ospedale Cotugno. Il piano regionale: più controlli e vacciniLa Regione Campania potenzia controlli e vaccinazioni gratuite per l'aumento dei casi di epatite A, dieci volte superiore alla media ... ilfattoquotidiano.it #Informazioniperilcittadino #SaluteeScienza Allarme Epatite A: l’elenco dei cibi a rischio e la guida pratica per evitare il contagio facebook Allarme Epatite A, diversi casi anche in Calabria: quattro le persone ricoverate a Catanzaro x.com