Chiusa la cucina dell' ospedale di Lanciano dopo i controlli dei Nas ma la Asl rassicura | Nessun disagio per i pazienti

La cucina dell'ospedale Renzetti di Lanciano è stata chiusa dopo un’ispezione dei Nas, che hanno effettuato controlli presso la struttura. La Asl ha comunicato che questa chiusura non ha creato disagi ai pazienti e che la situazione è sotto controllo. La decisione è stata presa a seguito delle verifiche dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni.

Chiusa la cucina dell'ospedale Renzetti di Lanciano dopo un controllo dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni. I militari, in particolare, hanno condotto un'ispezione nel centro cottura, gestito dalla Dussman (che si occupa del servizio di ristorazione in tutta la Asl proviniciale). Il caso ha destato molto scalpore, ma la Asl rassicura: “Non ci sarà nessun disagio per i pazienti, la distribuzione del vitto in ospedale proseguirà normalmente”. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Famiglia nel bosco, Meloni contro il tribunale: "I figli non sono dello Stato", mentre i giudici definiscono mamma Catherine "ostile e squalificante" Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Cucina ospedale Lanciano chiusa: pasti da Chieti, zeroLa cucina dell’ospedale Renzetti a Lanciano è stata temporaneamente sospesa dopo un controllo dei Carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni che ha... Frosinone. Medico Asl effettuava visite specialistiche “intramurarie” percependo direttamente i compensi dai pazienti. I Nas sequestrano circa 116mila di presunti incassiCronache Cittadine FROSINONE – I Carabinieri del Nas di Latina hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente... Contenuti e approfondimenti su Chiusa la cucina dell'ospedale di... Discussioni sull' argomento Chiusa la cucina dell'ospedale di Lanciano dopo i controlli dei Nas, ma la Asl rassicura: Nessun disagio per i pazienti; Ospedale Lanciano. Blitz del Nas: cucina chiusa per inadeguate condizioni igienico-sanitarie; Aragona (FdI): Chiarezza sulla chiusura della mensa interna dell’ospedale Franchini di Montecchio; Chiusa finalmente, a seguito d’ispezione del Nas, la cucina che fornisce pasti a distanza all’ospedale di Vasto. Blatte nella mensa chiusa a Galatina cucina dell’ospedaleGALATINA - Scarsa igiene nella cucina dell’ospedale. I Nas, durante un sopralluogo, hanno trovato anche alcune blatte che scorrazzavano liberamente sul pavimento. E la chiusura delle cucine ... lagazzettadelmezzogiorno.it La vittoria contro il giovane talento brasiliano Joao Fonseca (chiusa con un doppio 7-6) è stata segnata da un insolito momento di nervosismo - facebook.com facebook Frana nella notte a Ceranesi, strada chiusa in via Bartolomeo Parodi x.com