Emilia Romagna risultati in diretta del Referendum | il No vince con un netto 54% Sì fermo al 46% 80% delle sezioni scrutinate Cerca il tuo comune

Bologna, 23 marzo 2026 – No nettamente avanti in Emilia Romagna quando lo scrutinio reale è ormai all’80% delle sezioni scrutinate (49.280 su 61.533): il No è al 54,05% mentre il Sì è appena è al 45,95%. Un distacco di quasi 10 punti nel risultato per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Questo – va sottolineato – non è ancora il risultato definitivo, ma visto il numero delle sezioni scrutinate non sono attesi grandi ribaltoni. Marche, risultati referendum giustizia in diretta: vince il No con il 54% a 200 sezioni mancanti Scopri i risultati Comune per Comune, cliccando nella mappa interattiva qui sotto. Bignami: “Il voto degli italiani all’estero? Non cambierà il risultato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Affluenza definitiva al referendum, l’Emilia-Romagna al 66,7%: quasi 8 punti sopra la media nazionale; Screening dell’infezione da virus dell’epatite C (HCV). Risultati raggiunti e prospettive future; Risultati Emilia-Romagna, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Pesistica, il Cus Ferrara è secondo in Emilia Romagna: i risultati degli Assoluti.

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Bologna, l’affluenza definitiva per il referendum sulla giustizia: in città è del 71,6% (70,2% in provincia) e in Emilia-Romagna al 66,6% x.com

Con 21.477 sezioni già scrutinate su 61.533 il No è avanti al 54,43%. Il sì, al momento, si ferma al 45,57%. Per Youtrend il No ha vinto. L’Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: la partecipazione è stata del 66,7%, quasi o facebook