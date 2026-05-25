Scrutinate le prime 53 sezioni | Basile sfiora il 58%

Notizia in breve

Dopo aver scrutinato le prime 53 sezioni, il candidato ha ottenuto circa il 58% dei voti. Il conteggio delle schede nelle 253 sezioni rimaste è in corso e le proiezioni finora confermano i risultati parziali. Non sono stati ancora comunicati dati ufficiali completi. La votazione si è svolta regolarmente, secondo quanto riferito dalle autorità competenti. La situazione attuale indica una tendenza chiara rispetto alle prime sezioni scrutinati.