Scrutinate le prime 53 sezioni | Basile sfiora il 58%
Dopo aver scrutinato le prime 53 sezioni, il candidato ha ottenuto circa il 58% dei voti. Il conteggio delle schede nelle 253 sezioni rimaste è in corso e le proiezioni finora confermano i risultati parziali. Non sono stati ancora comunicati dati ufficiali completi. La votazione si è svolta regolarmente, secondo quanto riferito dalle autorità competenti. La situazione attuale indica una tendenza chiara rispetto alle prime sezioni scrutinati.
Mentre le proiezioni hanno già fornito un quadro fedele alla realtà, procede il conteggio dei voti espresso dai messinesi nelle 253 sezioni elettorali. Alle 21.25 il dato parla di 53 sezioni scrutinate. Federico Basile viaggia saldamente in testa con un 57.77% frutto di 9584 preferenze. Distacco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Prima proiezione dopo il 5% di sezioni scrutinate: avanti BasileDopo il 5% delle sezioni scrutinate, la proiezione indica che il candidato di centrosinistra è al 53,7%, con un ampio vantaggio rispetto agli altri.
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