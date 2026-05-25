100 sezioni scrutinate Venturini avanti con il 53%
Su 256 sezioni, sono state scrutinate 100. Venturini del centrodestra ha ottenuto il 53,09% dei voti, mentre Martella del centrosinistra ha raggiunto il 37,52%.
Con 100 sezioni scrutinate su 256, il candidato del centrodestra Simone Venturini è in vantaggio con il 53,09% dei voti, Andrea Martella per il centrosinistra è al 37,52%.Terzo Michele Boldrin con il 3,30%, che sembra andare verso l'ingresso in consiglio comunale.Male le altre liste. Giovanni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Prima proiezione dopo il 5% di sezioni scrutinate: avanti BasileDopo il 5% delle sezioni scrutinate, la proiezione indica che il candidato di centrosinistra è al 53,7%, con un ampio vantaggio rispetto agli altri.
13 sezioni scrutinate: Venturini al 62,27%, Martella al 30,95%Su 13 sezioni su 256, Simone Venturini ha ottenuto il 62,27% dei voti, mentre Andrea Martella il 30,95%.