100 sezioni scrutinate Venturini avanti con il 53%

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su 256 sezioni, sono state scrutinate 100. Venturini del centrodestra ha ottenuto il 53,09% dei voti, mentre Martella del centrosinistra ha raggiunto il 37,52%.

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Con 100 sezioni scrutinate su 256, il candidato del centrodestra Simone Venturini è in vantaggio con il 53,09% dei voti, Andrea Martella per il centrosinistra è al 37,52%.Terzo Michele Boldrin con il 3,30%, che sembra andare verso l'ingresso in consiglio comunale.Male le altre liste. Giovanni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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