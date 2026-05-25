Scrittrice teatina si è aggiudicata il primo posto assoluto al premio nazionale Parole a braccio

Ha trionfato con il suo romanzo "Scialacca", edito da Sperling & Kupfer, a Perugia nel corso del premio nazionale “Parole a braccio”. È la scrittrice teatina Kristine Maria Rapino, che si è aggiudicata il primo posto assoluto.L'opera, profondamente radicata nella sensibilità dell'autrice teatina. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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