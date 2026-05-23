TYM International Music Competition Città di Striano 2026 baby pianista salernitano si aggiudica il Primo Premio Assoluto
E' salernitano il baby pianista Giovanni Santoro, figlio del musicista Massimo Santoro. Il bambino, infatti, ha vinto il Primo Premio Assoluto al TYM International Music Competition "Città di Striano 2026", nella categoria Enfant Pianoforte, sezione privati. Eseguendo il suo brano, il piccolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
International Mapping Competition - Winning Projections 2
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