Cinque anarchici genovesi sono stati indagati dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo per associazione finalizzata al terrorismo e istigazione a delinquere. L'indagine è partita dopo una perquisizione nella zona di Sampierdarena, avvenuta durante l’adunata degli alpini, in seguito a scritte contro gli alpini trovate sul luogo. Le accuse si riferiscono alle attività svolte dall’organizzazione e alle azioni di incitamento alla delinquenza.

Cinque anarchici genovesi sono indagati dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo per associazione finalizzata al terrorismo e istigazione a delinquere all'esito di una perquisizione scattata nella zona di Sampierdarena durante l'adunata degli alpini. Il blitz dei militari dell'Arma risale al 9 maggio, motivato da un'indagine per imbrattamento per alcune scritte comparse in centro storico contro gli alpini e dal presunto furto di uno striscione. Nel corso della perquisizione tuttavia i carabinieri hanno trovato poster, volantini e opuscoli antimiliaristi così hanno sequestrato tutto il materiale stampato, ma anche pc, telefoni e hard disk trovati nell'appartamento e hanno indagato i cinque per 270bis, ma anche istigazione a delinquere e ricettazione (tra gli oggetti rinvenuti c'era anche un cartello stradale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scritte contro gli alpini, cinque anarchici indagati per terrorismo

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