Scritte contro gli alpini cinque anarchici indagati per terrorismo

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cinque anarchici genovesi sono stati indagati dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo per associazione finalizzata al terrorismo e istigazione a delinquere. L'indagine è partita dopo una perquisizione nella zona di Sampierdarena, avvenuta durante l’adunata degli alpini, in seguito a scritte contro gli alpini trovate sul luogo. Le accuse si riferiscono alle attività svolte dall’organizzazione e alle azioni di incitamento alla delinquenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cinque anarchici genovesi sono indagati dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo per associazione finalizzata al terrorismo e istigazione a delinquere all'esito di una perquisizione scattata nella zona di Sampierdarena durante l'adunata degli alpini. Il blitz dei militari dell'Arma risale al 9 maggio, motivato da un'indagine per imbrattamento per alcune scritte comparse in centro storico contro gli alpini e dal presunto furto di uno striscione. Nel corso della perquisizione tuttavia i carabinieri hanno trovato poster, volantini e opuscoli antimiliaristi così hanno sequestrato tutto il materiale stampato, ma anche pc, telefoni e hard disk trovati nell'appartamento e hanno indagato i cinque per 270bis, ma anche istigazione a delinquere e ricettazione (tra gli oggetti rinvenuti c'era anche un cartello stradale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

scritte contro gli alpini cinque anarchici indagati per terrorismo
© Ilgiornale.it - Scritte contro gli alpini, cinque anarchici indagati per terrorismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scritte contro gli Alpini, scoppia la polemica: "Salis si dissoci"Nella mattina di oggi, nel centro storico di Genova, sono apparse diverse scritte contro gli Alpini, in vista dell'Adunata Nazionale prevista dall’8...

Leggi anche: Genova, scritte contro gli Alpini a una settimana dal raduno. E Salis sta zitta

Genova, tensioni in città dopo aggressioni e scritte contro gli AlpiniGenova, segnalati episodi di aggressione e scritte contro gli Alpini nel Centro Storico e a Sampierdarena durante l’Adunata nazionale ... ligurianotizie.it

Genova: Attenzione, alpini molestatori in città, scritte e vademecum contro l’adunata. Sotto attacco finisce Silvia SalisIn città diffusi consigli per affrontare 'disagi, molestie e catcalling' e sui muri le scritte 'contro'. In Consiglio comunale:La sindaca non difende gli alpini ... dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web