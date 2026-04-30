"Attenzione molestatori in città" e "remigriamo gli alpini": Le frasi sono state scritte con vernice arancione sui muri del centro storico di Genova, ad una settimana dalla 97esima Adunata degli Alpini. Dall'8 al 10 maggio le Penne Nere, simbolo dell'Italia, saranno nel copoluogo ligure. Mentre la città si prepara all'arrivo stimato di 400mila persone nei tre giorni del raduno, la polemica è arrivata anche in consiglio comunale. Sulle scritte di queste ore "solidarietà agli Alpini e condanna degli inaccettabili toni denigratori espressi da taluni collettivi di femministe genovesi contro le Penne Nere", afferma il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Genova, scritte contro gli Alpini a una settimana dal raduno. E Salis sta zitta

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