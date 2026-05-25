Scossa Milan | Allegri a un passo dall’addio Cardinale e Ibrahimovic spingono per il cambio
Il tecnico del Milan è vicino all’addio dopo un confronto con il presidente e Ibrahimovic. La proprietà rossonera avrebbe deciso di cambiare allenatore, con una linea dura che punta a un nuovo corso. Allegri è a un passo dall’esonero, mentre le voci di un possibile cambio si fanno sempre più insistenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le decisioni sembrano ormai prese.
Milan, linea dura della proprietà rossonera: Massimiliano Allegri vicino all’esonero dopo il confronto con Cardinale e Ibra. è più nero che rosso. L’immagine di Ibrahimovic e Cardinale che lasciano San Siro scortati e senza rilasciare dichiarazioni fotografa la tensione seguita alla pesantissima sconfitta contro il Cagliari, una gara che doveva segnare un nuovo inizio e che invece si è trasformata in uno dei momenti più dolorosi della storia recente rossonera. Cardinale ha deciso di restare a Milano, rinviando la partenza per proseguire le consultazioni con i suoi uomini di fiducia, Calvelli e Ibrahimovic, chiamati a definire le scelte decisive. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Allegri: a qualcuno interessa il Milan?Il Milan si prepara ad affrontare due partite importanti, indipendentemente dal giorno e dall’orario in cui si svolgeranno.
Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto PetrosilliRecenti notizie riguardano tensioni all’interno del club del Milan, con particolare attenzione alle dinamiche tra Ibrahimovic e Allegri.
Temi più discussi: Milan, via Furlani spuntano i nomi del sostituto: ci sono anche Carnevali e Fenucci oltre alla pista straniera; Serie A, finale clamoroso: Roma e Como in Champions League, fuori Milan e Juventus; Allegri pensa alla coppia Nkunku-Fullkrug per Genoa-Milan: il precedente dal 1’ a Napoli, ora serve una svolta per ritrovare goal e Champions; MILAN C’È LUKA MASCHERATO PER TENERSI LA CHAMPIONS.
Terremoto Milan: secondo Sky Sport si va verso l’addio di Furlani, Allegri, Tare e Moncada. Rivoluzione totale in corso! #Milan #ACMilan #Allegri #SerieA x.com
Non sarà una stagione da copertina sotto il punto di vista dei numeri, 8 gol e 3 assist, ma nelle ultime partite si è visto un calciatore diverso. Uno con personalità. Uno dei pochi a dare la scossa al Milan in un periodo difficile. Contro l'Atalanta il suo ingresso ha facebook
Milan, Cardinale resta vicino alla squadra per il finale di stagioneCardinale in queste ultime settimane è tornato più volte a Milano ed è stato molto vicino alla squadra, all’allenatore e ai dirigenti in un momento delicato della stagione del Milan. Un segnale forte ... sport.sky.it
Milan, Allegri prova a dare una scossa alla squadra: decisione severissimaDopo la sconfitta con l'Atalanta, Massimiliano Allegri prova a dare una scossa: presa una decisione severissima. spaziomilan.it