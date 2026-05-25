Scossa Milan | Allegri a un passo dall’addio Cardinale e Ibrahimovic spingono per il cambio

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico del Milan è vicino all’addio dopo un confronto con il presidente e Ibrahimovic. La proprietà rossonera avrebbe deciso di cambiare allenatore, con una linea dura che punta a un nuovo corso. Allegri è a un passo dall’esonero, mentre le voci di un possibile cambio si fanno sempre più insistenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le decisioni sembrano ormai prese.

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Milan, linea dura della proprietà rossonera: Massimiliano Allegri vicino all’esonero dopo il confronto con Cardinale e Ibra. è più nero che rosso. L’immagine di Ibrahimovic e Cardinale che lasciano San Siro scortati e senza rilasciare dichiarazioni fotografa la tensione seguita alla pesantissima sconfitta contro il Cagliari, una gara che doveva segnare un nuovo inizio e che invece si è trasformata in uno dei momenti più dolorosi della storia recente rossonera. Cardinale ha deciso di restare a Milano, rinviando la partenza per proseguire le consultazioni con i suoi uomini di fiducia, Calvelli e Ibrahimovic, chiamati a definire le scelte decisive. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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