Scoppia uno pneumatico camion si schianta contro un'auto a Marcaria nel Mantovano | muore la 19enne Laura Varliero

Notizia in breve

Alle 11 di questa mattina, lungo la SP67 a Marcaria, nel Mantovano, si è verificato un incidente stradale. Un camion ha perso il controllo dopo aver scoppato uno pneumatico e si è schiantato frontalmente contro un’auto. A bordo c’era una giovane donna di 19 anni, che ha perso la vita nell’impatto.