Scoppia uno pneumatico camion si schianta contro un'auto a Marcaria nel Mantovano | muore la 19enne Laura Varliero

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 11 di questa mattina, lungo la SP67 a Marcaria, nel Mantovano, si è verificato un incidente stradale. Un camion ha perso il controllo dopo aver scoppato uno pneumatico e si è schiantato frontalmente contro un’auto. A bordo c’era una giovane donna di 19 anni, che ha perso la vita nell’impatto.

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L'incidente è avvenuto questa mattina lungo la SP67, a Marcaria, nel Mantovano, poco dopo le 11. Lo scoppio di uno pneumatico del camion, la perdita di controllo del mezzo e lo schianto frontale contro l'auto, guidata dalla 19enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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